Американское издание American Psychologist опубликовало исследование, касаемо риска преждевременной смерти. В рамках своего исследования ученые из США использовали данные более чем 53 тысяч взрослых американских жителей и граждан 13 европейских стран в период с 2002 по 2020 год. В ходе этого масштабного исследования участники должны были каждые два года сообщать обо всех изменениях, связанных с ощущением одиночества.

По итогу исследования, специалисты определили, что жители США в возрасте от 45 до 60 лет чувствуют себя более одинокими, нежели их сверстники в странах Европы. И это ощущение возникает у американцев чаще, чем у европейцев.

Ученые отмечают, что одиночество является не менее опасным, чем, к примеру, курение. Ощущая себя одиноким, человек является более уязвимым к болезням, депрессии, хроническим заболеваниям. Поэтому и возникает риск преждевременной смерти. А желание человека пребывать в социуме, общаться является его врожденной потребностью.