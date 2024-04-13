Турецкие власти намерены поднять цены на курортах еще на 20 процентов, из-за чего россиянам придется надолго забыть о пляжах в Анталии, сообщает издание «Турпром».

Авторы приводят неутешительную статистику, по которой Турция устанавливает одни цены для европейских туристов и совсем другие – для россиян. Разница сейчас составляет около 30-40 процентов не в нашу пользу. Дополнительное подорожание на 15-20 процентов сделает отдых недоступным для многих жителей РФ.

Также приводится мнение экспертов портала «Свободная пресса». Они уверены, что цены туров увеличатся не на 20, а на все 30 или даже 40 процентов, так как в них будет забита разница курсов валют и инфляция.

Одновременно с этим растут цены и на отдых в России. Местные предприниматели тоже хотят получать серьезные прибыли и ни в чем себя не ограничивают. Если в Турции в марте стоимость отдыха увеличилась на 5,6%, то в РФ этот показатель составил 10,6%. Все идет к тому, пугают эксперты, что россиянами придется отдыхать на даче.