Проживающие в ЖК «Новые Ватутинки», расположенного в Новой Москве, люди установили мемориал в память о жертвах террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Однако в ночь на 5 апреля неизвестные вандалы разрушили памятный мемориал. Соответствующие кадры были опубликованы авторами Телеграм-канала «Москва с огоньком».

«В Новых Ватутинках, жители сделали мемориал, посвящённый теракту в Крокусе, но ночью вандалы его подожгли», – подписали опубликованное фото сожжённого мемориала авторы Телеграм-канала.

Представители администрации поселения Десеновское сообщили в своем Телеграм-канале, что в ближайшее время закладной камень будет приведен в надлежащее состояние. Также стало известно, что компетентные службы уже разбираются в произошедшем акте вандализма с целью установить всех причастных к поджогу мемориала жертвам теракта в «Крокусе».

Ранее СК России сообщил об установлении связи между проведением специальной военной операции и террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл».