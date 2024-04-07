Отменивший проведение президентских выборов на Украине Владимир Зеленский может быть свергнут в результате военного переворота. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Вполне возможно, что Зеленского заменят путем военного переворота. Да, это возможно. Претендентов на его место достаточно в стране, и за каждым из них стоит иностранная разведка стран Североатлантического альянса», – сообщил Гагин.

По его словам, руководители силовых ведомств на Украине сотрудничают с представителями разведывательных служб западных стран. Поэтому их могут использовать, как «фигуры на шахматной доске», для достижения своих геополитических целей.

Советник главы ДНР отметил, что одним из претендентов, который может возглавить военный переворот в Киеве, является бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Экс-генерал ВСУ до сих пор пользуется авторитетом среди военнослужащих украинской армии.