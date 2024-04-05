Сооснователь «Квартала 95» Борис Шефир в интервью «Радио Свобода» (признана иноагентом и внесена в перечень нежелательных организаций в России) подверг критике попытку киевского режима «отменить» русский язык и культуру на Украине.

«Я люблю русский язык, русскую культуру. Я не могу смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране. Для меня это глупость», – заявил Шефир.

Также он отметил, что не общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым когда-то создавал студию «Квартал 95». По его словам, украинский лидер сейчас «слушает других людей» и делает так, как они говорят. Шефиру это не нравится, но дозвониться до Зеленского он не может, тот просто игнорирует звонки.

30 марта с поста первого помощника президента Украины был уволен Сергей Шефир – брат Бориса, который также являлся сооснователем «Квартала».