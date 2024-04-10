В школе №2 подмосковного города Лосино-Петровский сотрудница охраны соблазнила 14-летнего ученика, заставив его потрогать свою грудь. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала SHOT.

Переписку интимного характера между подростком и 43-летней сотрудницей школьной охраны случайно обнаружила мать ученика. Женщина обратилась в правоохранительные органы, чтобы они расследовали дело о растлении несовершеннолетнего. Подросток признался сотрудникам полиции, что в феврале познакомился с сотрудницей школьной охраны и обменялся с женщиной телефонными номерами.

Парень продолжил общаться со зрелой женщиной в социальных сетях. Школьник попросил сотрудницу охраны отправить ему несколько фотографий интимного характера, и женщина выполнила его просьбу. В итоге парень встретился со зрелой женщиной на квартире у знакомого, где она заставила подростка потрогать ее за грудь. Сотрудницу школьной охраны уволили после задержания сотрудниками полиции. Теперь зрелой соблазнительнице грозит уголовное наказание.