Звезда сериала «Моя прекрасная няня» актриса Анастасия Заворотнюк вот уже несколько лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием. После рождения в 2018 году дочери Милы у артистки была обнаружена опухоль головного мозга.

С тех пор актриса прекратила свою творческую деятельность. Родные Анастасии стараются не распространяться о ее состоянии, но представителям СМИ удается от приближенных к семье артистки источников узнавать некоторые подробности.

Недавно стало известно, что опухоль начала вновь прогрессировать, поэтому актрису частично парализовало. Отмечается, что Анастасия практически не может передвигаться. Забота о тяжелобольной актрисе лежит на плечах ее семьи. Известно, что друзья и коллеги стараются оказать финансовую помощь, ведь процесс лечения требует значительных затрат.

Ранее дочь актрисы, Анна Заворотнюк сообщила в соцсетях, что состояние ее матери стабильное, но, к сожалению, улучшения ее здоровья врачи не прогнозируют.