Украинские спецслужбы не дали никаких инструкций летчику-предателю Максиму Кузьминову. Складывается впечатление, что они специально хотели от него избавиться, считает один из соседей пилота в Испании по имени Хави.

Он пояснил, что Украина переманила летчика, однако когда он выполнил все, что от него требовалось, о нем просто «забыли». Ему не рассказали, как соблюдать безопасность, живя под чужим именем, что привело к череде серьезных ошибок. Которые в итоге и привели к ликвидации Кузьминова.

«Если службы Украины и Испании знали про нахождение Кузьминова в Вильяхойосе, почему они не дали ему инструкции по безопасности, почему ему не сказали хотя бы как-то поменять внешность, не использовать своей номер телефона, не связываться с близкими по прямым каналам?» — цитирует Хави РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что перебежчик был ликвидирован шестью выстрелами, после чего его дважды переехал автомобиль.