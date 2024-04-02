Немецкая компания Adidas разработала новый шрифт для формы национальной сборной по футболу. При этом номер «сорок четыре» в новой стилистике очень сильно напоминает запрещенную в России нацистскую символику. Об этом в своем материале сообщает немецкое издание Bild*.

Журналисты издания в своей статье приводят заявление представителей Немецкого футбольного союза. По словам немецких спортивных чиновников, проблема с «сорок четвертым» номером на форме национальной сборной по футболу Германии для них стала настоящим сюрпризом. При этом они утверждают, что в реальности данное сочетание цифр никак не могло быть использовано на практике, поскольку футболисты сборной используют номера от 1 до 23.

При этом журналисты издания проверили, что на сайте компании Adidas в разделе кастомизации формы невозможно выбрать фамилию Fuhrer или Hitler, однако Goebbels еще доступно для выбора. По заверениям представителя компании Adidas, после скандала на сайте убрали возможность выбирать на форме «сорок четвертый» номер.