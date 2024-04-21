Бойцы группировки ВС РФ «Отважные» эвакуировали из зоны боевых действий под Авдеевкой первый танк Leopard 2A6, который достался российским военным в качестве трофея.

Эвакуационная команда разработала достаточно сложную операцию по вывозу танка. Он прочно застрял на месте, поэтому пришлось устраивать направленных взрыв и разрывать гусеницы, чтобы сдвинуть многотонную боевую машину.

На видео, опубликованных журналистом Владимиром Соловьевым, танк запечатлен без гусениц. Он следует на катках за БРЭМ.

«Следующая остановка — парк “Патриот”», – предположил Соловьев в подписи под видео.

В комментариях один из пользователей предложил поставить танк у посольства Германии в Москве, чтобы немцы любовались своей техникой круглосуточно.