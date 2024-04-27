Российский военнослужащий использовал вещмешок в качестве оружия против украинского дрона-камикадзе. Он получил легкие ранения, но при этом защитил сослуживцев от удара БПЛА, рассказал телеведущий Владимир Соловьев.

На своем канале он опубликовал видеозапись, на которой запечатлен героический поступок бойца.

На кадрах видно, что беспилотник ВСУ летит на малой высоте и выискивает цель для удара. Однако российский военный разрушил эти планы. Он подошел вплотную к дрону и ударил его вещмешком. БПЛА довольно мощно взорвался, но бойцу повезло – он отделался только легкими ранениями.

Российские ВС используют самые различные методы борьбы с вражескими дронами. Ранее в Сети появлялись кадры уничтожения БПЛА из дробовика, оказавшегося весьма эффективным для этой цели.