Российские ремонтные бригады вытащили из-под Бердычей трофейную штурмовую машину разграждения M1150 Assault Breacher Vehicle, сообщил в авторском тг-канале журналист В. Соловьев.

Ранее стало известно, что киевский режим получил всего несколько инженерных машин на базе Абрамса. Минимум две из них были разбиты российскими бойцами в зоне СВО. Украинские экипажи их бросили.

Эвакуацию одной из трофейных машин осуществили из-под Бердычей бесстрашные воины-ремонтники группировки «Центр», пишет Соловьев. Для эвакуации бойцам пришлось разблокировать ходовую подрывом гусеницы. «Следующая станция «Парк Победы», – комментирует видео журналист, намекая на доставку трофейных бронемашин на Поклонную гору в Москве.

M1150 Assault Breacher Vehicle разработаны для прокладки безопасных путей для живой силы и техники на минных полях, в том числе заминированных кустарными взрывными устройствами. Машина имеет минный плуг и удлиненный заряд, действуя по принципу, которым осуществляет разминирование русский «Змей Горыныч».