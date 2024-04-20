Все чаще мы слышим об альтернативных источниках энергии. К ним относятся природные источники, являющиеся возобновляемыми. Вместо привычных газа, нефти, угля и урановой руды ученые во всем мире предлагают переходить на солнечную, ветряную, водную, геотермальную и прочие виды природной энергии. Однако возникает встречный вопрос, каким образом человечество планирует накапливать полученную из природных возобновляемых источников энергию.

Ряд специалистов создали несколько стартапов, предлагающих использовать в этих целях повседневные материалы. В научной среде заговорили о возможности зранения энергии в виде тепла при помощи соли, кирпичей и воздуха.

К примеру, соль легко добывается и широко распространена во вмногих уголках земного шара. Соль может аккумулировать тепло с минимальным разложением. К тому же, при этом практически отсутствуют токсичные продукты переработки. По словам ученых, соляные резервуары можно перезаряжать тысячи раз в течение 40 лет.

А представители компании Rondo предложили стартап по хранению тепловой энергии в батарее, изготовленной из огнеупорных кирпичей.