Обозреватели китайского интернет-издания Sohu опубликовали информацию, что российский президент Владимир Путин ответил на действия Соединенного Королевства. Как отмечается в публикации, действия РФ были достаточно резкими, что обескуражило Британию.

Отмечается, что российские военнослужащие смогли заполучить полностью рабочий экземпляр британской ракеты Storm Shadow. Британский боеприпас был передан российским техническим специалистам. Данную информацию подтвердил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Россия изучит свой трофей, а затем поведет реверс-инжиниринг», – говорится в публикации издания.

Во время процесса демонтажа узлов британской ракеты присутствовали представители прессы, поэтому им удалось запечатлеть содержимое хваленого британского боеприпаса. В связи с этим британская сторона выразила явное негодование.

Однако, как отмечает автор материала, таким публичным разбором британской ракеты российское руководство преследовало не столько изучение ее конструкции, сколько демонстрацией этих действий всему миру. Таким образом, Владимир Путин смог продемонстрировать публичную победу над Соединенным Королевством.