Российская актриса и супруга гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста Софья впервые за долгое время появилась на публике. Артистка вышла в свет вместе с супругом, они посетили светскую премьеру фильма «Золото Умальты», состоявшуюся в Москве. Софья Эрнст сыграла в этой картине главную роль.

Знаменитость появилась в женственном черном платье с золотым принтом. Вечерний наряд подчеркнул изящную стройную фигуру актрисы. Софья собрала волосы назад в две косы, образующие полумесяц, декорировав их черными лентами. В качестве украшения актриса выбрала массивные золотые серьги.

Константин Эрнст пришел на премьеру фильма в классическом костюме, под который одел футболку базового цвета.

Софья Заика и Константин Эрнст вступили в официальный брак в 2017 году. Несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте, супруги сумели создать крепкую семью. Пара воспитывает троих общих детей, однако на публики с ними появляются крайне редко.