Тяжелый боевой беспилотник «Бабя-Яга» ВС Украины был уничтожен точным выстрелом из снайперской винтовки российским бойцом из Феодосийского полка ВДВ с позывным «Адольф» в зоне СВО. Подробности рассказал сам боец ВС РФ в видеоролике, опубликованном авторами Телеграм-канала «Архангел спецназа».

По словам российского снайпера, он в течение нескольких дней вел наблюдение за украинским тяжелым боевым дроном прежде, чем представилась возможность поразить его. Когда дрон «Баба-Яга» пролетал недалеко от его позиции, снайпер выстрелом бронебойной пули калибра 7,62 мм поразил воздушную цель.

«Я смотрю, вроде бы большой беспилотник. Пацаны тоже говорят: “Баба-яга” летит, надо отработать. Взял и отработал. Вижу – падает она», – рассказал снайпер с позывным «Адольф».

Российский боец добавил, что на следующий день им удалось обнаружить место падения украинского тяжелого дрона. Вместе с другими военнослужащими снайпер «Адольф» принесли беспилотник «Баба-Яга» ВСУ в расположение, где его разобрали на составные части.