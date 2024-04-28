Издание Blick пообщалось с офицерами и солдатами ВСУ и сделало вывод, что они уже не верят в свою победу. Мало того, несмотря на выделение Соединенными Штатами 61 миллиарда долларов военной помощи, украинская армия ожидает поражения.

От боевых действий и беспрерывных новостей об Украине устали не только на Западе. Гораздо больше устали военнослужащие ВСУ. И исправить это новым пакетом военной помощи уже не получится, передает ТАСС.

Основные причины мрачных настроений в рядах ВСУ – это слишком запоздалое решение США о выделении средств, отсутствие достаточной численности личного состава украинской армии и проблемы с мобилизацией, а также назначение нового главнокомандующего Александра Сырского.

Он бросает в бой неукомплектованные подразделения с минимальным количеством боеприпасов, расформировывает целые бригады по своему усмотрению, устраивает настоящий геноцид, что совсем не повышает мотивацию солдат.