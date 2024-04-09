В начале мая текущего года в Британии будет отмечаться десятилетие Invictus Game, которые основал принц Гарри для военных, пострадавших на службе. В Соборе Святого Павла планируется проведение церковной службы при участии членов семьи британской короны.

Как рассказал инсайдер известному британскому порталу, принц Гарри планирует прибыть в Соединенное Королевство не только ради этого мероприятия. Принц желает лично пожелать своей невестке Кейт, супруге старшего брата – Уильяма, скорейшего выздоровления. Он также планирует встретиться со своим отцом – Карлом III, у которого также была обнаружена онкология.

Авторы материала сообщают, что это событие должно позитивным образом отразиться на имидже младшего сына британского короля. Кроме того Гарри хочет приехать в Британию вместе со своей семьей. Таким образом, инсайдер считает, что Гарри и Меган хотят наладить свои отношения с королевской семьей. Последний раз герцогиня Сассекская была в Соединенном Королевстве вместе с детьми еще в 2021 году на юбилее королевы Елизаветы. Но злопыхатели считают, что приезд Меган Маркл связан с корыстью. Герцогиня хочет засветиться на торжестве, чтобы в дальнейшем продвигать свой новы коммерческий проект.