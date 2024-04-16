В украинском сегменте Телеграм 15 апреля появились слухи о ликвидации Вооруженными силами Российской Федерации главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) на фронте. Однако позже стало известно, что на фронте был убит идейный неонацист ВСУ младший сержант Павел Петриченко. Подробность в своем материале рассказывает издание «Аргументы и Факты».

Украинские националистические Телеграм-каналы начали оплакивать гибель «кого-то им хорошо известного». Другие украинские военные паблики подхватили данную новость, посчитав, что речь идет о Сырском или Буданове. Позже стало известно, что нацист Стерненко, ранее возглавлявший «Правый сектор» (экстремистская организация, признанная террористической в РФ) в Одессе, оплакивает гибель младшего сержанта ВСУ, идейного неонациста, Павла Петриченко.

Сообщается, что младший сержант 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Петриченко погиб в ДНР. Точная причина его смерти неизвестна. Однако известно, что Петриченко был мотивированным бойцом, а также возглавлял штаб партии Притулы. Часто принимал участие в ток-шоу. Поэтому Притула и Стерненко решили использовать смерть активиста для организации очередного сбора, чтобы в очередной раз обогатиться на пожертвованиях простых украинцев.