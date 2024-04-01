В ходе следственных действий в подразделениях подмосковного главка МЧС были изъяты документы о проверках состояния системы противопожарной безопасности в концертном заде «Крокус Сити Холл». Об этом в своем материале сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в ответственных за осуществление контрольно-надзорных мероприятий в здании «Крокус Сити Холла» подразделениях ГУ МЧС по Московской области были изъяты соответствующие документы. Документация была изъята с целью определить, насколько качественно проводились проверки, сколько нарушений всего было выявлено, а также как осуществлялся контроль за устранением несоответствий.

Концертный зал «Крокус Сити Холл» относится к объектам со значительным риском, где проверки могут осуществляться с интервалом в четыре года. В соответствии с информацией из единого реестра проверок, последний раз надзирательные органы осматривали систему пожаротушения в «Крокусе» еще в 2019 году.