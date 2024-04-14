Воскресным утром в испанском муниципалитете Эль-Пинель-де-Брей, расположенным в провинции Таррагона, произошел странный несчастный случай – 30-летнего туриста убил церковный колокол. Об этом в своем материале сообщает британский таблоид Daily Mail.

Автор статьи отмечает, что в местной церкви Сант-Льоренс существует традиция приглашать посетителей посетить колокольню накануне праздника Святой Магдалены Ромерии. Однако во время первого удара, возвещающего о начале церемонии, мужчина слишком близко приблизился к колоколу. В результате несчастного случая 30-летний мужчина погиб от удара колоколом по голове.

Несмотря на попытки оказать потерпевшему первую помощь врачами скорой мужчина все же скончался от полученной травмы. Мэр города Лаура Валлеспи уже объявила трехдневный траур и отменила запланированный торжества в честь Святой Магдалены Ромерии из-за трагедии.