Телефонные мошенники все чаще начали обманывать доверчивых россиян, предлагая воспользоваться услугами фиктивных сайтов, напоминающих «Госуслуги», чтобы завладеть личными данными или средствами своих жертв. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказала следователь ГСУ ГУМВД по Петербургу и Ленобласти подполковник юстиции Софья Чулкова.

«В данный момент развивается преступная схема с фишинговыми ссылками, которые ведут якобы на портал государственных услуг либо на “сайт” какого-либо госучреждения», – отметила следователь.

По словам Чулковой, аферисты могут использовать свои схемы для различных целей: от получения доступа к персональным данным россиян до кражи средств с банковских счетов. Поэтому следователь призвала граждан быть бдительными и помнить, что сотрудники официального портала «Госуслуги» никогда не звонят по телефону. Обычно рассылка от сервиса «Госуслуги» носит уведомительный характер без необходимости переходить по ссылкам.