Российские следователи изучат обстоятельства гибели трех мирных жителей после ударов боевиков киевского режима по Донецку и Херсонщине.

Ранее представитель херсонского правительства А. Алексеенко сообщил, что вражеские дроны атаковали в Верхнерогачикском районе гражданский грузовик, на котором перевозилось продовольствие. В результате атаки погибли два мирных жителей. Алексеенко подчеркнул, что после первой атаки дрона ВСУ один из мужчин выжил. Он смог отползти от горящего грузовика и остановил кровь из раненой ноги при помощи жгута. Однако второй дрон ВСУ добил раненого мирного жителя.

В Следкоме России заявили, что расследуют гибель двух гражданских на Херсонщине, а также удар ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, в результате которого погиб мирный горожанин. Российские следователи установят все обстоятельства и дадут уголовно-правовую оценку действиям виновных в трагедиях, говорится в сообщении.