Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своем Телеграм-канале пост, в котором предположил, что победа России в СВО не заставит НАТО отказаться от своих целей навредить нашей стране.

Военкор отметил, что Североатлантический альянс будет набирать украинских боевиков с целью создания «профессионального терроризма». Сладков уверен, что натовские инструкторы будут подготавливать соответствующие кадры на своих базах с целью использования их против РФ.

«Я не имею в виду украинцев в качестве народа-террориста… Я имею в виду профессиональных террористов, которых спецслужбы стран НАТО будут набирать», – подчеркнул Сладков.

Но все же, журналист выразил уверенность в профессионализме российских спецслужб и антитеррористических организаций, способных справиться с вероятной угрозой. По словам Сладкова, главное для российского народа – это единство. Это и станет главной движущей силой в борьбе с западным терроризмом.