Вооруженные силы Российской Федерации за последнюю недели добились значительных успехов на фронте. Штурмовые подразделения ВС РФ прорвали оборону украинской армии в населенном пункте Очеретино на Авдеевском направлении. Об этом в своем Телеграм-канале написал российский военный корреспондент Александр Сладков.

«Русское копье пробило украинские доспехи и входит в незащищенное тело», – написал военкор о текущей ситуации на фронте.

По его словам, российским бойцам удалось прорвать хорошо укрепленные рубежи Вооруженных сил Украины на фронте и теперь для противника существует риск обвала фронта. Поскольку командование ВСУ не успело подготовить несколько линий обороны, дальнейшее продвижение российской армии на фронте пойдет легче.

Сладков отметил, что хорошо укрепленные оборонительные сооружения и обширные минные поля противник успеет подготовиться только вокруг Киева. Поэтому в украинских военных пабликах постоянно появляются сообщения о потерянных позициях.