ВСУ целенаправленно охотились на съемочную группу военного корреспондента «Известий», уверен коллега погибшего журналиста Александр Сладков. Он пояснил, что операторы вражеских дронов не оставили военкору ни единого шанса спастись.

«Впрочем, это мои мысли. Уверен, что окончательный вывод можно сделать по результатам разбирательства специалистов», — цитирует Сладкова портал News.ru.

Он рассказал, что был в приятельских отношениях с Ереминым, очень уважал его как смелого и порядочного человека, настоящего профессионала своего дела.

По мнению Сладкова, Еремин был одним из наиболее талантливых корреспондентов, он умел необычно подавать материал и работать в кадре. Также он всегда вел себя сдержано, попадая под обстрелы противника, никогда не впадал в истерику.