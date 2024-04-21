Опорные пункты в районе Красногоровки в ДНР после атак ВС РФ опустели, а тела занимающих там позиции ранее боевиков ВСУ валяются вповалку вдоль всей линии боевого соприкосновения. Об этом порталу aif.ru рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Киев ничего не может сделать, чтобы восполнить эти потери, отметил военкор. Людей в распоряжении ВСУ катастрофически не хватает и это давно превратилось в серьезную проблемы для командования.

Сладков считает, что одной из главных целей ВС РФ на Донбассе является Угледар, установление контроля над которым приблизит освобождение ДНР. После этого российские подразделения могут начать продвижение на Киев.

Также военкор отметил активное использование беспилотных летательных аппаратов на всей линии соприкосновения. И ВС РФ, и украинские боевики применяют FPV-дроны в качестве компактных и весьма опасных при этом бомбардировщиков.