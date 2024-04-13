Сквоттеры захватили лондонский паб Гордона Рамзи

Говорят, что шеф-повар «Адской кухни» крайне разочарован новостями о том, что группа бродяг заняла его ресторан «Йорк и Олбани» в Лондоне, и он изо всех сил пытается добиться их выселения. Источник: Mirror.

Нарастает градус драмы вокруг паба «York and Albany» недалеко от Риджентс-парка на севере Лондона – одном из пятидесяти восьми ресторанов, которыми владеет или управляет 57-летний Рамзи. Элитный паб, здание которого является памятником архитектуры и, как утверждается, стоит 13 миллионов фунтов стерлингов (свыше 1,5 млрд. руб.), с некоторого времени был закрыт, поскольку известный шеф-повар и его команда занимались оформлением новой аренды, но в результате это помещение заняли сквоттеры и какой-либо бизнес в нем невозможен.

Разместились с комфортом

Согласно источнику, по меньшей мере шестеро сквоттеров – пять мужчин и женщина – переехали в здание паба и обосновались в нем для проживания. На фото, появившихся в интернете, видно, как самовольные жильцы спят на диванах и оставляют свои личные вещи разбросанными по территории ресторана. На вирусных фотографиях также были замечены альпийская горка для кошки и игрушка для собаки, что позволяет предположить о размещение вместе со сквоттерами нескольких домашних животных.

Как сообщается, Гордон Рамзи, известный своей вспыльчивостью, пришел в бешенство из-за произошедшего и очень разочарован тем фактом, что на удаление новоявленных жильцов потребуется время. Причем эти сквоттеры через соцсети подстрекают Рамзи к действию, предупреждая: «Если вы хотите нас выгнать, вам придется подать иск о владении имуществом в окружной суд или в Высокий суд».

Источник сообщил для The Sun: «Это настоящий кошмар для бедного Гордона. Паб был временно закрыт, пока он оформлял новый договор аренды, и в этот период банда профессиональных сквоттеров каким-то образом обошла всю охрану и систему видеонаблюдения, проникнув внутрь».

«Теперь они засели в здании и медленно захватывают его, оставляя повсюду свой мусор и нагло заявляя местным жителям, что теперь это их дом».

Самовольные жильцы залили замки клеем, чтобы не пускать других. В это время юристы Рамзи пытаются добиться от судебных органов уведомления о выселении, общаются с полицией.

Источник добавил: «Гордон находится на пределе терпения. Стоит ли удивляться тому, что он довольно часто стал произносить некоторые бранные слова».

Очаровательное здание «Йорк и Олбани» представляет собой ресторан и бутик-отель с десятью спальнями. В отеле также есть терраса на крыше, с которой открывается вид на близлежащий Лондонский зоопарк. Говорят, что ночью с этой террасы можно услышать звуки дикой природы, включая рычание львов и тигров. Ресторан и отель получили высокую оценку критиков при первом открытии.

Журнал Wallpaper в то время сделал обзор этого места, написав: «Первоначально это был постоялый двор, спроектированный Джоном Нэшем в 1820-х, но затем с любовью отреставрированный и превратившийся в элегантный отель с десятью роскошными номерами, баром и, конечно же, рестораном».