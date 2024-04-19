Самая передовая западная техника, имеющаяся в распоряжении Украины, пока держится в тылу. Ее готовят к контрнаступлению, на которое Киев может пойти в случае полномасштабного наступления российских войск.

«Киев бережет танки Abrams, они находятся в тылу и не используются. Причина очень проста. Это оружие будет быстро уничтожено. Так что Украина бережет танки по приказу тех, кто их им предоставил», — пояснил военный эксперт Константин Сивков.

Напомним, несколько танков Abrams Киев уже задействовал в районе Авдеевки, однако российские ВС уничтожили их, используя артиллерию, противотанковые ракетные комплексы и беспилотные аппараты.

Теперь ВСУ берегу не только «Абрамсы», но и британские танки «Челленджер 2». Эту бронетехнику они получили на условиях не использования на самых горячих участках фронта.