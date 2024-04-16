Решения российского президента В. Путина в сельскохозяйственной сфере заставляют зарубежных производителей изрядно понервничать, пишут китайские обозреватели Sina.

В статье говорится, что в текущий момент именно Соединенные Штаты и Австралия являются крупнейшими поставщиками с/х продукции на мировой рынок. Самым активным потребителем их продукции является Китай. Только в последнее время американские и австралийские продавцы пшеницы столкнулись с отменой поставок в Китай.

Оказалось, что Китай предпочел заменить американское и австралийское зерно российским. Россия собирают «небывалые урожаи» пшеницы, говорится в публикации. Поэтому предлагает более выгодные условия для покупателей. Зарубежные производители негодуют. Пока они безрезультатно пытаются найти способ противостоять русскому зерну.

Российский президент В. Путин распорядился сделать ставку на с/х и не прогадал, пишут китайские репортеры. Из-за улучшающихся позиций России на рынке сельхозпродукции эксперты уже заговорили о коллапсе отрасли в США и Австралии.