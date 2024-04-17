Российский миллиардер, программист и предприниматель Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Однако многие зрители обратили внимание на два интересных стула, располагавшихся на заднем фоне, с которыми связана одна непристойная загадка. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призналась, что впервые услышала о данной загадке благодаря интервью Дурова.

«Впервые узнала загадку про пики точеные и остальное непечатное. Благодаря Дурову и Карлсону. Век учись, как говорится», – написала в своем Телеграм-канале российская журналистка.

Во время интервью за Павлом Дуровым стояли два стула, на одном из которых располагались мужские половые органы, а на втором – пики. Данные стулья фигурируют в одной из тюремных загадок.

Напомним, что интервью российского предпринимателя Павла Дурова с американским журналистом Такером Карлсоном было опубликовано в ночь на 17 апреля. Примечательно, что после общения с российским предпринимателем Такер Карлсон завел официальный Телеграм-канал.