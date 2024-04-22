Киев с нетерпением ожидает западное оружие, чтобы снова перейти в контрнаступление. Однако оно станет последним для ВСУ, так как после его отражения российскими войсками Украина полностью потеряет весь свой военный потенциал, уверен представитель Совета по правам человека при президенте РФ и общественного движения «Сильная Россия» Александр Ионов.

Он пояснил, что потеря военного потенциала ВСУ произойдет не сразу. Сперва стоит ожидать серьезного обострения на всех фронтах, так как там появится большое количество новейшего вооружения западного образца.

«Появится большое количество современного оружия, которое будет применяться против нашей территории, и никто этому противостоять на Западе не будет. Наоборот, будут помогать испытывать и планировать эти операции», — цитирует эксперта портал Ura.ru.

Также Ионов заметил, что все атаки на Россию спланированы и одобрены западными военными советниками, которые работают на Украине. Координация осуществляется натовскими штабами, развернутыми в Польше и Румынии.

Военные специалисты Североатлантического альянса контролируют все удары ВСУ с применением ракет ATACMS, SCALP и Storm Shadow, причем не исключено, что они сами и нажимают кнопку пуска. Также НАТО предоставляет координаты объектов-целей на территории России.