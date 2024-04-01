Бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайс заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского является нереальной. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ).

«Состоящий из десяти пунктов план Зеленского – отсталый и бредовый. Это все равно, что если Сербия вернула бы себе Косово или Германия – свои исторические провинции», – заявил Зайс.

Эксперт подчеркнул, что украинский президент продвигает «допотопный и бредовый» план, свидетельствующий о неадекватности руководства страны.

Отметим, что своей «формулой мира» Владимир Зеленский требует от России вывода войск с территорий, которые киевский режим считает «украинскими». Он подразумевает восстановление границ Украины, существовавших до 2014 года. Согласно этому желанию, от России требуют вернуть все свои регионы, вошедшие в ее состав после волеизъявления проживающего на них народа – референдумов, проведенных в Крыму, Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР.