Арнольд Шварценеггер заявил, что в роли Терминатора изначально должен был выступать не он, а О. Дж. Симпсон. Однако экс-звезда НФЛ не впечатлил Джеймса Кэмерона и поэтому образ киборга-убийцы воплотил Арни.

Орентал Джей Симпсон стал подозреваемым в самом громком деле об убийстве в Соединенных Штатах. Скандальный судебный процесс, в результате которого экс-игрока Национальной футбольной лиги признали невиновным в убийстве жены, несмотря на огромное количество прямо указывающих на него улик, оказался наиболее освещаемым в СМИ.

Джеймс Кэмерон отрицает приглашение Симпсона на роль Терминатора, тем самым опровергая заявления Шварценеггера. Мало того, по словам режиссера, он и самого Арнольда изначально не хотел брать на эту роль, считая его недостаточно убедительным.