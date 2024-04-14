Михаил Шуфутинский, фото из открытых источников

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Известный певец и музыкант Михаил Шуфутинский в беседе с Лерой Кудрявцевой для программы «Секрет на миллион» рассказал, что не общается с супругой своего младшего сына Антона из-за ее невежественного поступка.

По словам артиста, после смерти супруги Маргариты, у него завязались отношения с танцовщицей из его балета Светланой Уразовой. Когда Михаил хотел представить свою новую возлюбленную своему младшему сыну Антону и его супруге Брэнди, то невестка восприняла это очень негативно.

«Я подошел к Брэнди и попросил у нее разрешения представить ей Свету. Она отказалась. С тех пор мы не разговариваем», – рассказал шансонье.

При этом его сын не отказывается от финансовой помощи отца. Кроме того, он с супругой живет в Филадельфии в доме Шуфутинского, куда сам Михаил Захарович теперь не приезжает.

«Сейчас в моем доме живут Антон, Брэнди и их семья. Свой они хотят продать. Антон спросил у меня разрешения, я согласился. Но в гости к ним я приезжать не буду», – подчеркнул артист.