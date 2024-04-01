Штурмовые подразделения ВС РФ практически выбили противника из Богдановки и вышли на окраины Часова Яра. Они эффективно работают при поддержке гаубиц Д-30, уничтожающих позиции ВСУ и подавляющих вражескую артиллерию.

Издание «Известия» отмечает, что Богдановка может стать ключом к Славянску и Краматорску, а вместе с этими городами – и к полному освобождению ДНР от украинских оккупантов.

Также ВС РФ наносят постоянные удары по вражеским целям в районе Соледара. Там все чаще проводятся атаки с применением FPV-беспилотников, из-за чего в дневное время практически невозможно безопасно находиться на открытой местности.

Ранее сообщалось, что до Часова Яра осталось всего 650 метров. Это очередная крепость ВСУ, которая используется для снабжения противника под Артемовском.