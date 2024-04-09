В Сети появились кадры с российским танком Т-72, который возглавляет наступление ВС РФ. Главное его особенностью является «Царь-мангал». Именно так бойцы назвали мощную защиту, установленную на боевую машину.

На кадрах можно наглядно убедиться в надежности защитной капсулы. Танк в ней движется вперед и внезапно попадает прямо на вражескую мину. Однако после взрыва он спокойно продолжает движение даже без малейших повреждений.

Кроме того, ВСУ бьют по колонне из артиллерии, используя даже кассетные боеприпасы. Однако «Царь-мангал» надежно защищает танк Т-72 от всех видов вооружения, включая и ударные БПЛА.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил об уничтожении под Синьковкой на Купянском направлении диверсантов, которые общались между собой на английском языке.