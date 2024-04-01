Российским бойцам из состава 98-й ивановской дивизии ВДВ удалось выбить противника с позиций в пригороде Часов Яра и закрепиться на новых рубежах, расположенных всего в 650 метрах от городской застройки. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«На Часов Ярском направлении российские войска заняли лесополосу, идущую от восточной окраины Лиственного леса к заказнику Ступки-Голубовские 2. Продвижение на участке шириной до 2 км на глубину до 620 м», – приводят сообщения с украинских военных пабликов авторы Телеграм-канала.

Противник бьет тревогу в социальных сетях и сообщает, что от передовых российских позиций до городской застройки Часов Яра осталось всего 650 метров. При этом ресурсы противника сообщают, что командование ВС России стягивает на данное направление резервы, чтобы наступать на город более широким фронтом.

Ожесточенные боевые действия продолжаются и в окрестностях населенных пунктов Богдановка и Ивановское, где украинские боевики также теряют позиции под натиском российских сил.