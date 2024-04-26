Скандал, связанный со шпионажем в пользу Китая членом партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилианом Кра, стал причиной резкой критики в адрес главы партии АдГ со стороны немецкого политика Армина Лашета. Об этом в своем материале сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

Во время телевизионных дебатов лидер партии АдГ Тино Хрупалла заявил, что вино его однопартийца еще не доказана в суде, поэтому делать громкие заявления пока еще рано. При этом немецкий политик подчеркнул, что в случае подтверждения фактов шпионажа в пользу Китая со стороны Кра, его ждут «очень серьезные последствия».

«В Федеративной Республике Германия никогда не было такого уровня измены. Пожалуйста, не держите нас и немецкий народ за дураков!», – на повышенных тонах ответил на заявление Хрупалла экс-председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Лашет.

Напомним, что 23-го апреля помощник немецкого политика Кра по имени Цзянь Го был задержан полицией Дрездена по подозрению в шпионаже в пользу Китая.