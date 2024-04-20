Глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу посетил военный полигон в Подмосковье, где отечественные компании продемонстрировали перспективные тяжелые квадрокоптеры для дистанционного минирования местности и образцы стрелкового оружия для штурмовиков. Соответствующие кадры показала пресс-служба Министерства обороны РФ.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российскому министру обороны Сергею Шойгу продемонстрировали на полигоне Московского военного округа линейку перспективных беспилотников отечественной сборки, способных нести от 10 до 200 килограмм полезной нагрузки. Подобные квадрокоптеры можно использовать на фронте для дистанционного минирования местности или сброса тяжелых боеприпасов для уничтожения личного состава и техники противника.

Представитель компании-разработчика отметил, что данный тип дронов уже пошел в серию. Мощности предприятия позволяют выпускать 30 БПЛА в месяц. Среди преимуществ данной модели – повышенная защита от радиопомех, которая реализована благодаря плавающему диапазону управляющих дроном частот. Также главе Минобороны РФ показали перспективные образцы стрелкового оружия, предназначенного для штурмовиков в зоне СВО.