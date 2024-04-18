Известный шоумен и телеведущий Тимур Родригез появился на премьере нового фильма «Почему ты?» с новой избранницей. Личность спутницы знаменитости пока неизвестна. Родригез отказался давать комментарии журналистам по этому поводу.

Артист появился на мероприятии в классических брюках, белой рубашке и черной жилетке. Также шоумен надел очки в черной оправе. Спутница юмориста выбрала для выхода черное короткое платье с длинным рукавом и сапоги-ботфорты. Волосы девушки были распущены.

В минувшем году Тимур Родригез публично заявил о разводе со своей супругой Анной Девочкиной, с которой прожил 16 лет. Артист сообщил, что не собирается объяснять причины расставания с женой, но заявил о сохранении нормальных человеческих отношений. Родригез отметил, что они совместно продолжают воспитывать своих детей.

Недавно Анна Девочкина публично обличила Тимура Родригеза в изменах. Бизнесвумен заявила в личном блоге об изменах со стороны бывшего супруга.