В подмосковной деревне Мартемьяново, расположенной в Наро-Фоминском городском округе, произошел трагический случай – выстрелом в сердце из пневматики была убита шестилетняя девочка. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала SHOT.

Сообщается, что 52-летний мужчина приехал в гости на дачу к своему 42-летнему другу. Мужчины решили пострелять из пневматического оружия по алюминиевым банкам на заднем дворе. В момент передачи пневматического оружия из рук в руки произошел случайный выстрел, в результате которого пуля попала девочке, находящейся неподалеку прямо в сердце.

Родители девочки незамедлительно доставили ребенка в больницу, где хирурги боролись за ее жизнь. К сожалению, спасти жизнь шестилетнему ребенку не удалось.