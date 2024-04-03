В 2023 году контрнаступление ВСУ подготавливалось при участии стран НАТО и поэтому Россия знала все детали грядущей военной операции. В 2024-м Киев учтет эту ошибку и не станет раскрывать стратегию действий своей армии, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На пресс-конференции с эстонской коллегой Каей Каллас он заявил, что Россия в прошлом году знала все детали контрнаступления ВСУ задолго до его начала. Это позволило ВС РФ тщательно подготовиться на всех возможных направления и отразить удары.

«Сейчас уроки усвоены, и мы не раскроем наши планы по стратегии на этот год», — цитирует украинского премьера РИА Новости.

При этом он упомянул, что какие бы стратегии не разрабатывал Киев, успех их реализации напрямую зависит от поставок Западом боеприпасов, оружия и техники.