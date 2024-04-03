Ураганный ветер, который пронесся по Наньчану в провинции Цзянси, разбил стекла во многих квартирах многоэтажного дома и унес трех спящих жильцов. Подробности происшествия сообщают репортеры Business Insider.

ЧП случилось в районе трех ночи. Сильнейшие порывы ветра выбили стекла в доме одного из ЖК, расположенного у реки. В Сети появились страшные кадры, на которых находящаяся в квартире мать успевает схватить ребенка и выбежать из комнаты. Из другой квартиры ветром унесло спящую 64-летнюю китаянку, при этом вместе с матрасом. Из еще одной квартиры ветер унес 60-летнюю бабушку с внуком, которые спали в одной постели.

По данным репортеров, в результате стихии погибли 4 человека. Еще 10 получили травмы. Ветер устроил во многих квартирах погром, оставив на месте только самые тяжелые предметы. В соцсетях в трагедии обвинили застройщика, который ранее получил срок за коррупцию. Он, по мнению пользователей соцсетей, построил многоэтажку с многочисленными нарушениями.