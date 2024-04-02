Неадекватность певицы Аллы Пугачевой не даст ей понять, что статус иноагента будет ей присвоен за «подлые заслуги», уверен актер Василий Ливанов.
Исполнитель роли Шерлока Холмса в картине режиссера Игоря Масленникова отметил, что с энтузиазмом воспринимает инициативу о признании Пугачевой иностранным агентом в РФ. Это не позволит ей и дальше зарабатывать на стране, в адрес которой она разбрасывается оскорблениями.
Ливанов добавил, что «кормушка закрылась», иноагенты уже не могут размещать рекламу в социальных сетях и продолжать зарабатывать деньги. Это оказалось правильным решением.
О Пугачевой же он сообщил, что она приспособленка и статус иноагента вряд ли что-то для нее изменит.
«Можете называть ее иноагентом, не называть – всё равно факт остается фактом, что это приспособленка, которая выслуживается перед иностранцами, поливая грязью россиян и называя их холопами. Ну вы сами подумайте, как человек здравый может назвать россиян холопами и рабами? До чего дойти надо? А Пугачева вот до чего дошла. Дальше куда падать? Дальше куда, я вас спрашиваю? Она уже на дне», – заявил актер.