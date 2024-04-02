Неадекватность певицы Аллы Пугачевой не даст ей понять, что статус иноагента будет ей присвоен за «подлые заслуги», уверен актер Василий Ливанов.

Исполнитель роли Шерлока Холмса в картине режиссера Игоря Масленникова отметил, что с энтузиазмом воспринимает инициативу о признании Пугачевой иностранным агентом в РФ. Это не позволит ей и дальше зарабатывать на стране, в адрес которой она разбрасывается оскорблениями.

Ливанов добавил, что «кормушка закрылась», иноагенты уже не могут размещать рекламу в социальных сетях и продолжать зарабатывать деньги. Это оказалось правильным решением.

О Пугачевой же он сообщил, что она приспособленка и статус иноагента вряд ли что-то для нее изменит.