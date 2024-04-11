Украинский разведчик Александр Лях ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал телеграм-канал «Шепот фронта».

Командир-лейтенант Лях выполнял боевую задачу во главе группы из шести боевиков в Нетайлово на территории ДНР. Именно там вся группа была уничтожена российскими военными. Как именно это произошло, не сообщается.

Ранее подпольщики на Украине рассказали о неспокойной ночи на 11 апреля. По их словам, в Харькове получили серьезные повреждения два завода, а также выведена из строя ТЭЦ-3. Объекты энергетической инфраструктуры поражены также в Стрые Львовской области и самом областном центре, в Ивано-Франковске и Одессе, в других украинских регионах.