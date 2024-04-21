Шеф-повар ресторана Lesnoy Сергей Климин рассказал изданию «Лента.ру», как приготовить идеальный шашлык. По словам профессионала, для приготовления этого блюда необходимо учесть множество нюансов. Для идеального шашлыка необходимо не только хорошее мясо. Нужно также правильно осуществить его нарезку.

По словам Климина, для шашлыка можно использовать говядину, баранину, свинину без крупных жил и большого количества жира.

«Для достижения более сочного результата выбирайте мраморное мясо с жировыми прослойками», – подчеркнул шеф-повар, добавив, что в качестве маринада можно использовать лук, чеснок, уксус, мед, соевый соус, различные травы и специи.

Перед жаркой мясо должно пропитаться в маринаде не менее часа, но лучше оставить его мариноваться на целую ночь.

Нарезка мяса очень важна для приготовления идеального шашлыка. Куски следует нарезать одинакового размера, чтобы блюдо прожарилось везде одинаково. Кроме того, нужно знать, когда укладывать мясо на угли. Оптимально угли должны покрыться серым пеплом без вырывающихся языков пламени.