Популярный российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, выступил со своим концертом в Уфе. Во время исполнения композиции «Мама» артист не смог совладать с эмоциями и даже расплакался.

Концерт Дронова прошел в комплексе «Уфа-Арена». На выступления своего кумира прибыло множество фанатов, причем отмечается, что было множество людей среднего и старшего возраста. Поклонники постоянно выкрикивали фразу «Я русский» и размахивали государственными флагами России.

Однако больше всего зрителей впечатлило исполнение SHAMANом песни «Мама». Во время ее исполнения артист даже не смог сдержать слез. Некоторые зрители также прослезились. Многие поклонники отмечают, что Ярослав при каждом исполнении своих песен будто бы снова и снова переживает все свои эмоции.

На концерт патриотического исполнителя приехали его поклонники даже из других городов.