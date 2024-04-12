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Американские сейсмологи предупреждают, что в ближайшие годы в Калифорнии может произойти  достаточно сильное землетрясение. Ученые провели исследование, согласно которому разлом Сан-Андреас  вновь станет причиной подземных толчков. Результаты научной работы были опубликованы в издании Frontiers in Earth Science.

Часть разлома Сан-Андреас, расположенная неподалеку от места, что называется Паркфилдом. Именно там происходят каждые 22 года регулярные землетрясения. Причина, по словам специалистов, кроется в том, что происходит трение плит, расположенных под Паркфилдом, а в направлении к югу разлом заблокирован.

Последнее землетрясение в данном районе было зафиксировано в 2004 году. Но на данный момент, ученые не наблюдают повышенной сейсмической активности, связанной с этим разломом. По их предположению, новые подземные толчки, могут произойти в следующие пару лет. Сейсмологи отмечают, что накануне землетрясения, низкочастотные  волны затухают, и происходит усиление высокочастотных. Сейчас подобных явлений специалисты не фиксируют.