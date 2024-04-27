Военная помощь Запада не открывает Киеву перспектив для контрнаступления. ВСУ нужно как минимум стабилизировать фронт, но даже для этого им придется уступить еще больше территорий России, уверен военный эксперт из Великобритании Мэтью Сэвилл.

В издании The Guardian он пояснил, что нового пакета военной помощи явно недостаточно для того, чтобы Киев мог планировать контрнаступление. Полученные боеприпасы и вооружение лишь помогут ему несколько замедлить продвижение российской армии.

«Пока это не контрнаступательный пакет для Украины, и нет реальных перспектив контрнаступления в этом году. Следующий год будет тяжелым, и, возможно, Украине придется уступить больше территорий перед стабилизацией фронта», – цитирует аналитика издание «Прайм».

Россия неоднократно заявляла, что западные поставки представляют собой «игру с огнем», они продолжают все больше вовлекать Североатлантический альянс в противостояние и никак не помогают урегулированию противостояния.